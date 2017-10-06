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Волкер: Законом по Донбассу Украина делает "жесткие шаги для мира"

Пятница, 6 октября 2017, 13:21
Волкер: Законом по Донбассу Украина делает жесткие шаги для мира
DELFI / Mindaugas Ažušilis

В США расценивают принятие Верховной Радой закона о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как "жесткие шаги" для достижения мира.

Об этом пишет спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 6 октября в микроблоге Twitter.

"Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир - время закончить конфликт", - написал он.

Как известно, депутаты Верховной Рады 6 октября поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей в год.

За продление особых условий проголосовали 229 депутатов.

Закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Об этом говорится в переходных положениях документа.

Украинская правда

Темы: законодательствоДонбассСША
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