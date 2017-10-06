Волкер: Законом по Донбассу Украина делает "жесткие шаги для мира"

В США расценивают принятие Верховной Радой закона о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как "жесткие шаги" для достижения мира.



Об этом пишет спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 6 октября в микроблоге Twitter.

"Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир - время закончить конфликт", - написал он.

Special status extension shows #Ukraine 🇺🇦 taking tough steps for peace. Hope #Russia 🇷🇺now acts to make peace - time to end conflict. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 жовтня 2017 р.

Как известно, депутаты Верховной Рады 6 октября поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей в год.



За продление особых условий проголосовали 229 депутатов.

Закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Об этом говорится в переходных положениях документа.

Украинская правда