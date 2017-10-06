СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского.
Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники в силовых органах.
Согласно информации, кража случилась 5 октября.
Сообщается, что машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
Было заявлено о похищении.
По GPS авто нашли около станции метро Петровка без повреждений.
Заявитель сообщил, что из автомобиля пропала сумка с документами на имя народного депутата Александра Грановского и ноутбук.
Народный депутат Александр Грановский - близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.
Кононенко и Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком.
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