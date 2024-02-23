Дело Одесского припортового: ВАКС отказал в заочном расследовании по экс-нардепу Грановскому
Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины в проведении заочного расследования в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе.
Источник: трансляция заседания суда
Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего детектива Национального бюро ... об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве... от 20.10.2016 в отношении Грановского Александра Михайловича, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".
Детали: Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления.
Мотивы нынешнего решения суда пока не известны. Полный текст постановления будет объявлен в 17.00 27 февраля
Предыстория:
- Александра Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".
- В сентябре 2016 года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.
- 21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод".
- 7 декабря 2022 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС Андрей Бицюк заочно арестовал экс-нардепа.