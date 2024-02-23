Дело Одесского припортового: ВАКС отказал в заочном расследовании по экс-нардепу Грановскому

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины в проведении заочного расследования в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе.

Источник: трансляция заседания суда

Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего детектива Национального бюро ... об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве... от 20.10.2016 в отношении Грановского Александра Михайловича, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".

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Детали: Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления.

Мотивы нынешнего решения суда пока не известны. Полный текст постановления будет объявлен в 17.00 27 февраля

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