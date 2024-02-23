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Дело Одесского припортового: ВАКС отказал в заочном расследовании по экс-нардепу Грановскому

Валентина РоманенкоПятница, 23 февраля 2024, 11:17
Дело Одесского припортового: ВАКС отказал в заочном расследовании по экс-нардепу Грановскому
Александр Грановский. фото Дмитрия Ларина, УП

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины в проведении заочного расследования в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе.

Источник: трансляция заседания суда

Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего детектива Национального бюро ... об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве... от 20.10.2016 в отношении Грановского Александра Михайловича, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".

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Детали: Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления.

Мотивы нынешнего решения суда пока не известны. Полный текст постановления будет объявлен в 17.00 27 февраля

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Александра Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".
  • В сентябре 2016 года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность. 
  • 21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод".
  • 7 декабря 2022 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС Андрей Бицюк заочно арестовал экс-нардепа.

Темы: ГрановскийАнтикоррупционный суд
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