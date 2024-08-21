«Смотрящему за судами» времен Порошенко отменили сообщение о подозрении от НАБУ

Бывший народный депутат Александр Грановский, которого во времена президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах", выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили сообщение о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

Источник: постановление Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016.

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Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 (пяти) дней со дня его объявления".

постановление Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Что предшествовало:

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому за организацию коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе".

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