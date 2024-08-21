«Смотрящему за судами» времен Порошенко отменили сообщение о подозрении от НАБУ
Бывший народный депутат Александр Грановский, которого во времена президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах", выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили сообщение о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.
Источник: постановление Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"
Дословно: "Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016.
Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 (пяти) дней со дня его объявления".
Что предшествовало:
21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому за организацию коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе".
Предыстория:
- Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".
- Журналисты неоднократно снимали его встречи с судьями и прокурорами.
- В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой.
- Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.
- В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.