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«Смотрящему за судами» времен Порошенко отменили сообщение о подозрении от НАБУ

Роман Романюк, Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 20:37
«Смотрящему за судами» времен Порошенко отменили сообщение о подозрении от НАБУ
Александр Грановский. Фото - Дмитрий Ларин, фото УП

Бывший народный депутат Александр Грановский, которого во времена президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах", выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили сообщение о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

Источник: постановление Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016.

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Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 (пяти) дней со дня его объявления".

 
постановление Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Что предшествовало:

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому за организацию коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".
  • Журналисты неоднократно снимали его встречи с судьями и прокурорами.
  • В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой.
  • Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.
  • В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.

ГрановскийНАБУсуд
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