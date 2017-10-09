Санкции могут вынудить РФ согласиться на миротворцев в зоне АТО – ТКГ

Западные санкции могут вынудить Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-посол Украины в США Александр Моцик.

"Вероятность не очень высока, однако сегодня Россия близка к тому, чтобы на полную силу чувствовать санкции США и ЕС. Несмотря на то, что в самой России заявляют, что санкции якобы "не делают погоды", они очень эффективны. Перспектив развития у России без западных инвестиций и технологий просто нет", - сказал он.

По словам украинского дипломата, этот фактор может заставить Кремль все же согласиться на введение миротворческого контингента на Донбасс.

Он подчеркнул, что российская концепция миротворчества - лишь замораживание конфликта, и Украине она не подходит.

По информации Моцика, сейчас официальному Киеву предстоят длительные консультации в ООН, и в случае "достижения понимания" Организация направит техническую оценочную миссию на Донбасс.

"Затем, после отчета этой технической миссии, будут следующие консультации. На каждом из этих этапов самое сложное – это переговоры с Россией", - заявил он.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон - для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.

Интерфакс-Украина