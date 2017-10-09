Санкції можуть змусити РФ погодитися на миротворців в зоні АТО – ТКГ

Західні санкції можуть змусити Росію погодитися на введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Про це на прес-конференції в понеділок заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, екс-посол України в США Олександр Моцик.

"Імовірність не надто висока, проте сьогодні Росія близька до того, щоб на повну силу відчувати санкції США та ЄС. Незважаючи на те, що в самій Росії заявляють, що санкції нібито "не роблять погоди", вони дуже ефективні. Перспектив розвитку в Росії без західних інвестицій і технологій просто немає", - сказав він.

За словами українського дипломата, цей фактор може змусити Кремль все ж погодитися на введення миротворчого контингенту на Донбас.

Він підкреслив, що російська концепція миротворчості - лише заморожування конфлікту, і Україні вона не підходить.

За інформацією Моцика, зараз на офіційний Київ чекають тривалі консультації в ООН, і в разі "досягнення розуміння" Організація направить технічну оціночну місію на Донбас.

"Потім, після звіту цієї технічної місії, будуть наступні консультації. На кожному з цих етапів найскладніше - це переговори з Росією", - заявив він.

Як відомо, 5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

Інтерфакс-Україна