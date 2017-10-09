ОБСЕ: Из территории ОРДО в РФ выезжают грузовики с пшеницей

На границе с Россией, на подконтрольной боевикам территории в городе Новоазовск, по несколько дней стоят грузовики с пшеницей, ожидая на выезд из Украины.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, миссия посетила приграничный район, не контролируемый украинским правительством, где наблюдатели видели несколько грузовиков с зерном с номерными знаками РФ, которые были в очереди на выезд из Украины.

"В течение 30 минут наблюдения на пункте пропуска на границе вблизи г. Новоазовск наблюдатели видели 6 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками и 4 - с российскими) и 15 грузовиков с пшеницей (все с номерными знаками Российской Федерации), которые ожидали в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что они заметили, что в Украину въехал 1 тентированный грузовик с украинскими номерными знаками. Четыре водителя (мужчины в возрасте от 40 до 49 лет), которые стояли в очереди на выезд вместе с другими водителями 15 грузовиков, сказали членам патруля Миссии, что они ожидают своей очереди на выезд уже 4 дня.

Кроме того, сотрудники Миссии сообщили, что провели встречу с двумя офицерами Вооруженных сил Российской Федерации при Общем центре по контролю и координации (СЦКК) и двумя членами "ЛНР", во время которой выразили обеспокоенность случаем, который произошел 4 октября, когда из-за применения лазерного излучения было выведено из строя камеру СММ, установленную возле памятника князю Игорю в неподконтрольных правительству районе южнее Станицы Луганской.

"Один из членов "ЛНР" извинился за инцидент, сообщив, что по данному факту будет проведено расследование и виновные будут привлечены к соответствующей дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении Миссии.

В отчете международных наблюдателей сказано также, что на прошлой неделе на территории ОРДЛО увеличилось количество взрывов. Так, на прошлой неделе было зафиксировано более 150 взрывов, в то время как в предыдущий отчетный период их было около 60.

Ранее сообщалось, что Миссия ОБСЕ нашла 26 отведенных танков недалеко от Донецка.

Украинская правда