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ОБСЕ: В "ЛНР" лазером "слепят" камеру миссии

Пятница, 6 октября 2017, 13:34

Боевики "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ  в Станице Луганской.

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twіtter.

"В "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают?", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Миссия также обнародовала видео того, как "слепят" камеру лазером.  

Как известно, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ нашла 26 неотведенных танков недалеко от Донецка. 

Темы: ОБСЕДонбасс
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