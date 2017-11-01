Матиос: Мы близки к раскрытию серии терактов

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.



Об этом он заявил на пресс-конференции 1 ноября.



"Гражданка (Юлий) Прасолова была задержана в Одессе как человек, который признал и дала признательные показания об обстоятельствах подготовки и осуществления ею, по заказу кого, террористического акта, от которого погиб полковник Хараберюш", – сообщил Матиос.



Он отметил, что следствие ведет Служба безопасности Украины – "и сейчас в нескольких областях Украины одновременно работают и следователи СБУ, и военные прокуроры, потому что фиксация и закрепление предоставленных показаний этой гражданки чрезвычайно важны".



Матиос напомнил, что все дела о взрывах, кроме убийства Павла Шеремета, – в частности, по Шавповалу и Хараберюшу, – ведут СБУ и военная прокуратура.



"Мы вплотную приблизились к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток, что вызывает большую тревогу, переживание и страх общества", – заявил он.



"Могу утверждать, что на территории неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб. Имена и конкретные данные следствие имеет. Действуют эти специальные центры, которые поставили террористические акты на поток", – сказал Матиос.



"Помощь в выполнении этих актов предоставляли достаточно значительное количество граждан, проживающих на территории нашего государства в разных областях. Мотивы действий или материальной заинтересованности этих людей, которым безразлично, что они кому передают – а это была взрывчатка, мы будем устанавливать. Сейчас ведется работа над тем, чтобы этих людей задержать", – добавил он.

Матиос также сообщил: "Субъектом покушения на убийство перед подрывом Шаповала должен был быть нынешний первый заместитель главы Нацполиции Аброськин. Его спасло командировки... Группа работала и по нему, и по Шаповалу".



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