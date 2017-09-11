Вибухонебезпечна країна. Найгучніші підриви останніх років

Увечері 8 вересня у самому центрі Києва, за квартал від Бессарабського ринку, прогримів вибух.

Посеред людної вулиці, у досить великому заторі, був підірваний автомобіль Toyota Camry з грузинськими номерами.

Як з’ясувалося за кілька годин, за кермом цього авто сидів Алі Тімаєв, відомий як Тимур Махаурі. За своє життя він встиг повоювати в Дагестані, Грузії і навіть у лавах неофіційного чеченського батальйону в АТО на боці України.

Убивство Махаурі змусило всіх згадати про численні підриви автівок, які стали ледь не буденністю в Україні за останні півтора-два роки.

Улюблений спосіб ліквідації суперників у кримінальних війнах 90-х знову повернувся в життя країни. От тільки тепер жертвами підривів стають не "злодії в законі" чи лідери банд, а журналісти, активісти та відомі військові. З подіями 90-х їх поєднує хіба те, що фактично жодне таке вбивство правоохоронці не можуть розкрити.

"Українська правда" вирішила пригадати найбільш резонансні підриви авто останнього часу.

Павло Шеремет

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівника "Української правди" Олени Притули загинув журналіст Павло Шеремет.

Його підірвали дорогою на роботу на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Вибухівка була закладена під водійське сидіння і приведена в дію радіокерованим пристроєм.

ТСН

Пізніше поліція встановила, що під авто було закладено саморобну вибухівку з елементами протипіхотної міни МОН-50.

Спершу правоохоронці розглядали чотири основні версії вбивства: професійна діяльність, особисті мотиви, "російський слід" чи замах на Олену Притулу.

Однак за більш як рік після вбивства єдиної версії слідчі так і не назвали. Це незважаючи на те, що в розпорядженні слідчих опинився величезний масив відеозаписів з камер спостереження, де було видно і момент закладання вибухівки, і ймовірних виконавців.

10 травня 2017 року журналісти "Слідства.Інфо" разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP показали загалу власний фільм-розслідування "Вбивство Павла".

Робота трьох журналістів виявилась ефективнішою за роботу трьох українських силових відомств, бо з’ясувалося, що силовики не спромоглися побачити кількох можливих свідків, які би могли допомогти у розкритті вбивства Шеремета.

Читайте також Хто вбив Павла? Рік без відповіді

Вбивство командира спецназу ГУР. Подробиці Крім того, журналістам вдалося знайти кольорове відео, де добре видно ймовірних виконавців підриву авто Павла.

Попри це, українські слідчі досі не знають ні хто замовив, ні хто скоїв убивство Шеремета.

Симптоматично, що навіть президент Петро Порошенко, який у перші дні після підриву авто Шеремета гучно заявляв, що це "справа честі" і "тест для правоохоронної системи", тепер не може сказати нічого іншого, як те, що він "очікував більшого".

Прикра, щоб не сказати обурлива, безпомічність, як на главу держави.

Олександр Хараберюш

31 березня 2017 року о 8:30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що машина належала заступнику начальника управління контррозвідки донецької СБУ Олександру Хараберюшу.

Вибух був такої сили, що у сусідніх будинках повилітали вікна, а тіло водія викинуло з авто. Від отриманих травм контррозвідник помер на місці.

Через кілька днів після цього злочину глава СБУ Василь Грицак повідомив, що основна версія подій – теракт, пов'язаний із професійною діяльністю Хараберюша. Відомо, що раніше загиблому публічно погрожував смертю один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський.

За словами Грицака, загиблий був "найкращим контррозвідником України".

Президент посмертно нагородив Хараберюша орденом "За мужність", але справа про його брутальне вбивство досі не розкрита.

Джозеф Стоун, спостерігач ОБСЄ

23 квітня 2017 року біля села Пришиб на окупованій частині Луганщини підірвався автомобіль місії ОБСЄ. Шестеро спостерігачів патрулювали територію на двох броньованих автомобілях, але навіть це не вберегло їх від вибуху міни.

Медпрацівник із США Джозеф Стоун загинув на місці трагедії, ще двоє спостерігачів із Німеччини та Чехії дістали травми.

Заступник голови місії ОБСЄ на Донбасі Александр Хуг розповів, що жодних попереджувальних знаків на дорозі не було, а згідно з Мінськими угодами мін там не мало бути. До того, як сталась трагедія, дорогою біля Пришиба користувалися і місцеві жителі, і представники ОБСЄ.

Влада України та ОБСЄ закликали розслідувати цей підрив, СБУ відкрила справу за статтею "Теракт", але на контрольовану бойовиками територію українських слідчих, звісно, не пустили.

А все, на що спромоглися бойовики "ЛНР", це передати ОБСЄ тіло загиблого і звинуватити у всьому міфічних "українських диверсантів".

* * *

23 червня 2017 року в центрі Києва на перетині вулиць Тургенєвської і Полтавської підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser.

ПАВЛО ЯВОРСЬКИЙ

Власник авто, київський підприємець, саме сідав за кермо, коли прогримів вибух. Машині пошкодило передню частину, у будівлях і припаркованих поруч автомобілях повилітали вікна, але водій вижив.

Максим Шаповал

27 червня 2017 року в Києві підірвали автомобіль командира спецназу Головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповала.

"Мерседес" Шаповала підірвали о 8:15 ранку у Солом'янському районі напередодні святкування дня військової частини, яку він очолював.

Вибухівка була закладена під машину. Від потужного вибуху Шаповал загинув на місці. Двоє людей, випадкових перехожих, дістали осколкові поранення.

Шаповал був відомим серед військових. Анатолій Матіос, глава військової прокуратури, яка веде справу про вбивство спецназівця, назвав загиблого "першим кіборгом". Шаповал був командиром першої групи спецназу, яка звільняла Донецький аеропорт у 2014 році.

Основною версією вбивства Шаповала українські силовики вважають "російський слід".

7 вересня президент Петро Порошенко присвоїв Шаповалу звання Героя України, але його вбивство досі не розкрили.

* * *

28 червня 2017 року в селі Іллінівка на підконтрольній Україні частині Донецької області було підірване авто Opel зі співробітниками СБУ.

сбу

У результаті вибуху загинув працівник СБУ Юрій Возний, ще троє спецслужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Справу розслідують за статтею "Теракт".

* * *

27 липня 2017 року в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Opel Astra, внаслідок чого постраждала 27-річна жінка-водій.

Нацполіція

Осколками було поранено 70-річну жінку, яка проходила повз автомобіль, коли спрацював вибуховий пристрій. Поліція кваліфікувала інцидент як замах на вбивство.

* * *

24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського у центрі Києва стався вибух. Невідомі кинули вибуховий пристрій у вантажівку з бійцями Збройних Сил України, але вибухівка відскочила від борту й розірвалася на вулиці.

МАР'ЯНА П'ЄЦУХ

Внаслідок цього були поранені дружина і теща Героя України, командира роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Валерія Чибінєєва, а також офіцер цієї ж бригади.

* * *

30 серпня 2017 року у Миколаєві спрацював вибуховий пристрій в автомобілі місцевого депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Жвавого.

Депутат саме виїжджав з дому з дружиною і дітьми, коли почув хлопок і побачив дим в авто. За щасливим збігом обставин, вибуху не відбулось і ніхто не постраждав. Місцевий "Опоблок" заявив про політичний тиск, влада пообіцяла захистити депутата.

Тимур Махаурі

Увечері 8 вересня 2017 року в центрі Києва біля "Арени Сіті" був підірваний автомобіль Toyota Camry з грузинськими номерами.

Внаслідок вибуху на місці загинув водій авто, пасажири – жінка з дитиною – вижили.

Загиблим виявився Алі Тімаєв, відомий як Тимур Махаурі – член добровольчого батальйону, який брав участь в АТО. А ще до того, як протистояти Росії на Донбасі, він встиг повоювати проти Москви у Дагестані та Грузії.

Махаурі був чеченцем за походженням, хоч і мав грузинське громадянство. У МВС повідомили, що в січні 2017 року він був затриманий в Україні та умовно засуджений за незаконне зберігання зброї. Раніше Махаурі затримувався правоохоронцями в Туреччині за звинуваченням у вбивстві семи чеченців.

У СБУ вже встигли заявити, що за підривом авто Тімаєва стоять або російські, або чеченські спецслужби, бо загиблий начебто був "особистим ворогом Рамзана Кадирова".

У МВС говорять про три основні версії – "російський слід", кримінальні розбірки чи особисті стосунки.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства, хоча її можуть перекваліфікувати у теракт, адже постраждали й інші люди.

Роман Романюк, УП