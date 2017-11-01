Депутаты пришли в суд по сыну Авакову, поруки не предлагают

Народные депутаты из фракции "Народный фронт" пришли в Соломенский райсуд Киева поддерживать сына министра внутренних дел Александра Авакова.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.



В здании суда сейчас находятся нардепы Владислав Данилин, Ярослав Едаков, Елена Колганова, Виталий Корчик, Елена Ледовских.



Между тем во дворе суда находится соратник Авакова нардеп Антон Геращенко в окружении более десяти мужчин в камуфляже без нашивок, которые сказали, что пришли поддержать сына министра.

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В то же время депутаты говорят, что не собираются брать на поруки Авакова-младшего.



"А для чего? Судья должен принимать честные решения", - отметил депутат Геращенко.

Ранее сообщалось, что экс-советник главы МВД Илья Кива вместе с более десятком мужчин в камуфляжной форме пришел в Соломенский райсуд, где будут избирать меру пресечения сыну главы МВД Александру Авакова, подозреваемому в растрате бюджетных средств.



Роман Кравец, УП