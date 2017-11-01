Кива привел на суд по Авакову десяток парней в камуфляже

Экс-советник главы МВД Илья Кива пришел вместе с более чем десятком мужчин в камуфляжной форме в Соломенский суд, где будут избирать меру пресечения сыну главы МВД Александру Авакову, подозреваемому в растрате бюджетных средств.

Об этом он сообщил в Facebook.

Кива добавил, что они не титушки и пришли для "контроля действий суда".

"Здесь сегодня, в Соломенском суде, мы будем требовать и настаивать на правовой оценке действий сына министра внутренних дел, чтобы снять раз и навсегда все толки вокруг этой надуманной проблемы", - сказал он.

Кива добавил, что право находиться в суде ему и мужчинам в камуфляже предоставили их удостоверения участников боевых действий.

"Мы добровольцы, кто добровольно ушел на фронт в 14 году. Я вчера слышал, что сюда согнали титушек, мы не титушки, мы граждане, и у нас есть право контроля правовых и законных действий в любой государственной организации. Мы будем здесь, и будем добиваться правового рассмотрения коррумпированной украинской системы", - сказал Кива.

По его словам, "действия НАБУ являются политически заказными для оказания давления на министра-силовика".

"Мы верим, что суд разберется и поставит точку в этом грязном вопросе. Потому что нам нужна сильная армия и полиция. Нам нужны действительно чистоплотные суды, и мы этого добьемся. Вот вам мой сказ", - сказал Кива.

Он убежден, что ситуация с "рюкзаками Авакова" появилась, потому что для многих Аваков "очень неудобный человек со своей четкой проукраинской позицией".

"Если это дело на самом деле не будет иметь того подтекста, который имеет, тогда мы будем искать, кто заказчик этой грязной ситуации... За каждым мы придем, вопрос только во времени. Тот, кто сегодня играет на ослаблении обороноспособности нашей страны, рано или поздно в его двери мы постучим. Вопрос присутствия нас снялся", - подытожил Кива.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

САП заявила, что будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

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Ирина Балачук, УП