В суде САП рассказала, как Нацгвардия мешала обыскам у Авакова

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Среда, 1 ноября 2017, 19:11

Сторона обвинения доказывает представление на арест сына главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Александра тем, что на свободе он может повлиять на ход расследования.

Об этом в ходе судебного заседания в среду заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По его словам, у подозреваемого есть возможность находиться непрерывно за рубежом и высокое положение. В собственности сына министра внутренних дел Александра Авакова находятся две квартиры 205 кв, и 375 м кв, а также три паркоместа.

Кроме того сторона обвинения утверждает, что сын Авакова может влиять на свидетелей и потенциальных свидетелей путем подкупа, уговоров и угроз.

 
уп

"Он находится в тесных отношениях с другими лицами, проходящими в уголовном производстве и некоторыми народными депутатами", - отметил прокурор.

Кроме того сторона обвинения утверждает, что сын Авакова может влиять на свидетелей и потенциальных свидетелей путем подкупа, уговоров и угроз.

"Во время обыска к месту следственных действий прибыло значительное количество лиц, которые препятствовали следственным действиям. На месте были работники Нацгвардии в полной экипировке, которые координировали свои действия, чтобы не дать детективам провести обыск. То есть он может препятствовать следствию", - отметил представитель обвинения.

Из-за всех этих рисков САП просит назначить Авакову-младшему альтернативу содержанию под стражей в виде залога 5 миллионов гривен.


Как известно, в среду в Соломенском районном суде Киева рассматривают меру пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел Украины в 2014 году.

Часть журналистов и телеоператоров не смогли попасть в зал суда из-за "поддержки" сына Авакова: десятка мужчин в камуфляжной форме, прошедших в зал через служебный вход.

САП ходатайствует об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога на общую сумму 14 млн гривен.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о возможной растрате государственных средств .

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Аваков Антикоррупционная прокуратура суд
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