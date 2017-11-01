САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога
САП будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.
Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.
"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь - УП) и одного физического лица (Аваков-младший - УП). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который имел изготавливать рюкзаки", - рассказал Холодницкий.
Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.
Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.
НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.
Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.
1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.
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Роман Романюк, УП