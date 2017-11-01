Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть СМИ не смогла попасть в зал суда из-за "поддержки" сына Авакова

Среда, 1 ноября 2017, 17:16

Часть журналистов и телеоператоров не смогли попасть в зал Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, часть журналистов и операторов осталась в коридоре суда.

Как сообщают журналисты, которым удалось пройти внутрь, свободные места в суде заняли мужчины в камуфляжной форме, прошедшие в зал через служебный вход.

 
фото: Роман Кравец
 
эльдар сарахман
 
Некоторые журналисты вынуждены "работать" в коридоре
эльдар сарахман

Как известно, в среду в Соломенском районном суде Киева рассматривают меру пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

 
эльдар сарахман

1 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

САП ходатайствует об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога на общую сумму 14 млн гривен.

Для сына Арсена Авакова просят залог в 5 миллионов.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел Украины в 2014 году.

Роман Кравец, УП

Темы: АваковМВДсудСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: