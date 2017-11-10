В Украине появится реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции планирует запустить на своем сайте открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом в пятницу рассказал на заседании Верховной Рады глава Минюста Павел Петренко.

"Еще одна новация, которую делает Министерство юстиции, - это публичный реестр злостных неплательщиков алиментов на сайте Минюста, чтобы все знали, кто экономит на своем ребенке", - заявил он.

При этом Петренко напомнил, что сейчас в органах юстиции более 600 исполнительных производств против людей, в основном мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Как сообщалось, Министерство юстиции разработало проект закона "Об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

В нем, в частности, предлагается запрещать лицам, которые не платят алименты, ездить за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, также их будут направлять на общественно-полезные работы.

В начале июня президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума.

Евгений Кизилов, УП