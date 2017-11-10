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В Україні з'явиться реєстр неплатників аліментів

П'ятниця, 10 листопада 2017, 11:42

Міністерство юстиції планує запустити на своєму сайті відкритий реєстр осіб, що ухиляються від сплати аліментів.

Про це у п'ятницю розповів на засіданні Верховної Ради голова Мін'юсту Павло Петренко.

"Ще одна новація, яку робить Міністерство юстиції, - це публічний реєстр злісних неплатників аліментів на сайті Мін'юсту, щоб усі знали, хто заощаджує на своїй дитині", - заявив він.

При цьому Петренко нагадав, що зараз в органах юстиції понад 600 виконавчих проваджень проти осіб, здебільшого чоловіків, що ухиляються від сплати аліментів.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції розробило проекту закону "Щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості із сплати аліментів".

В ньому, зокрема, пропонується забороняти особам, що не платять аліменти, їздити за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, також їх будуть направляти на суспільно-корисні роботи.

На початку червня президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму.

Євген Кізілов, УП

Теми: Мін'юстдітизаконодавство
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