В штабе АТО уточнили, где получили ранения 2 бойца

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Пятница, 10 ноября 2017, 12:55

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 10 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Двое украинских военных получили ранения и были быстро эвакуированы в медицинские учреждения", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли около населенных пунктов Донец и Славное в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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