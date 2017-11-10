В штабе АТО уточнили, где получили ранения 2 бойца

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 10 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Двое украинских военных получили ранения и были быстро эвакуированы в медицинские учреждения", – сказал полковник.



В комментарии "Украинской правде" Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли около населенных пунктов Донец и Славное в результате вражеских обстрелов.