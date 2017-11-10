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У штабі АТО уточнили, де отримали поранення двоє бійців

П'ятниця, 10 листопада 2017, 11:55

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 10 листопада розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Двоє  українських військових зазнали поранень і були швидко евакуйовані до медичних закладів", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали біля населених пунктів Донець і Славне внаслідок ворожих обстрілів.

За словам полковника, протягом доби 9 листопада обстановка в районі проведення антитерористичної операції продовжувала залишатися напруженою.

"Вночі ворог вкотре грубо порушив досягнуті в Мінську мирні угоди, застосувавши 122-мм ствольну артилерію", – зазначив Лисенко.

Так на луганському напрямку після 22-ї години противник наосліп випустив 20 снарядів із 122-мм гаубиць в бік наших опорних пунктів поблизу Старого Айдару.

Також увечері окупанти декілька разів вели мінометні обстріли позицій сил АТО неподалік Кримського та Луганського, загалом випустивши 23 82-мм міни.

"Час від часу ворог підсилював вогонь стрільбою із станкових гранатометів. Українські військовослужбовці здебільшого не вважали  за потрібне відповідати на провокації бойовиків, лише одного разу заспокоївши противника прицільним вогнем із великокаліберного кулемета", – зазначив речник АТО.

Крім того, протягом доби незаконні збройні формування обстрілювали  зі стрілецької зброї опорні пункти Збройних Сил України в районі Донця, Трьохізбенки, Золотого та Валуйського. Сили АТО адекватно відповідали зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

На донецькому напрямку за добу ворог важкої зброї не застосовував. Водночас, окупанти тричі відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки.

Також обстрілам противника піддавалися українські опорні пункти неподалік Водяного та Славного.

Загалом, за даними штабу минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 19 обстрілів позицій Збройних Сил України. У 12 випадках українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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