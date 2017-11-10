В штабе АТО уточнили, где получили ранения 2 бойца

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 10 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Двое украинских военных получили ранения и были быстро эвакуированы в медицинские учреждения", – сказал полковник.



В комментарии "Украинской правде" Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли около населенных пунктов Донец и Славное в результате вражеских обстрелов.

По словам полковника, в течение суток 9 ноября обстановка в районе проведения антитеррористической операции продолжала оставаться напряженной.



"Ночью враг раз грубо нарушил достигнутые в Минске мирные соглашения, применив 122-мм ствольную артиллерию", – отметил Лысенко.

Так на луганском направлении после 22 часов противник вслепую выпустил 20 снарядов из 122-мм гаубиц в сторону наших опорных пунктов вблизи Старого Айдара.

Также вечером оккупанты несколько раз вели минометные обстрелы позиций сил АТО неподалеку Крымского и Луганского, выпустив 23 82-милиметровые мины.

"Время от времени враг усиливал огонь стрельбой из станковых гранатометов. Украинские военнослужащие в большинстве своем не считали нужным отвечать на провокации боевиков, лишь однажды успокоив противника прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета", – отметил спикер АТО.

Кроме того, в течение суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из стрелкового оружия опорные пункты Вооруженных Сил Украины в районе Донца, Трехизбенки, Золотого и Валуйского. Силы АТО адекватно отвечали из оружия, не запрещенного Минского договоренностями.

На донецком направлении в сутки враг тяжелого оружия не применял. В то же время, оккупанты трижды открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО вблизи Авдеевки.

Также обстрелам противника подвергались украинские опорные пункты неподалеку Водяного и Славного.

Всего, по данным штаба прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В 12 случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.