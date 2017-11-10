ДТП в Харькове: из больницы выписали еще одного пострадавшего

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Пятница, 10 ноября 2017, 13:12

Оксану Нестеренко, которая получила травмы в резонансном ДТП в Харькове 18 октября, выписали из харьковской больницы скорой помощи им. Мещанинова.

Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, передают "Українські новини".

"Она продолжит лечение амбулаторно дома",- сказала представитель.

В больнице остаются трое пострадавших. "Динамика положительная, радикальных изменений нет. Беременная (30-летняя Жанна Власенко – ред.) спит", - добавила представитель.

Как сообщалось, 30 октября из больницы выписали Юрия Неудачина, который также пострадал в этом ДТП.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Темы: ДТП Харьков жертвы
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