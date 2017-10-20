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Зайцеву арештували на 2 місяці без права внесення застави

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 19:00
Зайцеву арештували на 2 місяці без права внесення застави

Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на 2 місяці без права внесення застави.

Таке рішення озвучила головуючий суддя Світлана Муратова під час засідання суду у п'ятницю.

"Обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 грудня 2017 року включно", - сказала вона.

"Слідчий суддя… не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні", - додала суддя.  

Прокуратура просила обрати Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Юлія Козир ще раз заявила, що підозра прокурорів не є обґрунтованою. Вона наполягала на тому, що наразі немає прямих доказів її вини.

"Чому неможливо обрати менш тяжкий запобіжний захід також прокурорами не вказано, не обґрунтовано і не доведено", - сказала Козир, зазначивши, що Зайцева заслуговує на будь-який інший, м’якший запобіжний захід, наприклад, домашній арешт.

Як відомо, раніше захист заявив, що не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева. 

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

Відразу після аварії з'явилися попередні дані, за якими Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження ним не було.

Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарків
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