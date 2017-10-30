ДТП в Харькове: одного пострадавшего выписали из больницы

Юрия Неудачина, пострадавшего в ДТП в Харькове 18 октября, выписали из больницы.

Об этом сообщил в Facebook городского головы Харькова Геннадий Кернес.

"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложнейший перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", - рассказал Кернес.

Таким образом, в больнице находятся еще четверо пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Lexus в Харькове, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она – дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

Анализ показал присутствие в крови Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.