У сечі винуватиці харківської ДТП знайшли наркотики – прокурор

Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Про це у п'ятницю на судовому засіданні з обрання жінці запобіжного заходу заявив прокурор Максим Блохін.

"У Зайцевої встановлений факт вживання опіатів", - заявив він.

За словами прокурора, він щойно отримав результати аналізу і попросив суд залучити їх до справи.

Для адвоката Юлії Козир новина стала несподіванкою і вона попросила три години на вивчення нових обставин.

Вона запитала сторону звинувачення, коли і як було взято цю пробу, адже перші аналізи не показали присутність в організмі підсудної алкоголю чи наркотичних речовин.

Слідчий пояснив, що аналіз було відібрано в наркологічному центрі відразу після аварії, а результати стали відомі лише тепер, оскільки їх отримання потребувало часу.

Після цього суддя Світлана Муратова заслухала інші клопотання сторін та оголосила перерву у засіданні.

Пізніше речник прокуратури Харківської області Віта Дубовик у коментарі телеканалу NewsOne підтвердила, що медичний висновок надійшов до них за кілька хвилин до початку судового засідання.

Вона пояснила, чому перший аналіз нічого не показав. За її словами, то був експрес-тест крові, а не сечі.

За словами прокурора, сторона обвинувачення, з огляду на отриману інформацію, планує змінити формулювання підозри Зайцевої.

Олена Зайцева Фото: Вахтанг Гахеладзе

Як відомо, 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Відразу після аварії з'явилися попередні дані, за якими Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження ним не було.

Євген Кізілов, УП