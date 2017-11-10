В САП заявили о сведении счетов между Сытником и Корчак

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Пятница, 10 ноября 2017, 14:40

В специальной антикоррупционной прокуратуре считают, что антикоррупционные ведомства НАБУ и НАПК неправомерно используют свои полномочия друг против друга, пренебрегая законодательством Украины.

Об этом говорится в заявлении САП в Facebook.

"Необычная напряжение, возникшее между ведомствами, созданными в рамках единой антикоррупционной реформы, требует неотложной реакции", - говорится в сообщении.

По данным САП, Артем Сытник, без соответствующих законодательных процессуальных полномочий, после получения первой подтвержденной информации о проведении НАПК проверки соблюдения им требований закона о предотвращении коррупции, пренебрег рекомендациями антикоррупционных прокуроров, относительно самостоятельного урегулирования возникшей противоречия.

"Вместе с тем директор НАБУ выбрал другой путь. Своим письмом глава Бюро отверг законные указания прокуроров САП, указав на их придуманную им "ничтожность, неправомерность и отсутствие оснований для выполнения..." и, попутно голословно обвинив САП в "попустительстве неправомерным действиям участников уголовного судопроизводства, самоустранении от выполнения... функций процессуального руководителя..., создании препятствий к осуществлению быстрого, полного и беспристрастного расследования... ". - говорится в заявлении САП.

В САП отметили, что подобные действия ярко свидетельствуют о наличии реального конфликта интересов и нежелание решать его в соответствии с установленными законом.

"САП предостерегает, что любые попытки использования досудебного расследования как средства давления решительно пресекаться". - говорится в сообщении.

"Считаем, что возникла ситуация должна также стать предметом рассмотрения на заседаниях соответствующих органов контроля - Совета общественного контроля при НАБУ и Общественного совета при НАПК". - говорится в сообщении.

"САП призывает руководителей обеих антикоррупционных органов - как НАБУ, так и НАПК - действовать исключительно в пределах полномочий и отбросить любые искушения использовать занимаемое высокое должностное положение для избежания возможной юридической ответственности", - заявили в САП.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений о невыполнении им требований НАПК. В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал НАПК в предоставлении информации и документов.

В свою очередь НАБУ предоставило информацию и документы, которое запрашивало НАПК, то же заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

Как известно, ранее НАБУ написал в Генпрокуратуру жалобу на бездействие Холодницкий, директора САП, из-за нежелания передавать в суд материалы по делу Международных авиалиний Украины, контролируемых олигархом Игорем Коломойским.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда утверждал, что НАБУ просило привлечь Холодницкий к ответственности, однако в НАБУ это отрицали, заявив, что речь идет только о жалобе на бездействие и просьбы повлиять на Холодницкий.

При этом руководители НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артем Сытник и Назар Холодницкий утверждают, что конфликта между их ведомствами нет.

Украинская правда
Темы: НАБУ НАПК
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