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НАБУ опровергает обвинения НАПК против Сытника и вызвало Корчак на допрос

Четверг, 9 ноября 2017, 04:11

Национальное антикоррупционное бюро предоставило информацию и документы, которые запрашивало НАПК. При этом заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

Об этом заявляет пресс-служба НАБУ.

"Рядом СМИ распространяется информация о якобы составлении административного протокола о нарушении закона Директором НАБУ. В частности, речь идет об участии работников Национального бюро по административному делу по иску ООО "Юридическая компания "Студия права" к ДФС Украины, в котором судом привлечен к участию в качестве третьего лица на стороне ответчика - директор Национального бюро", - говорится в заявлении.

Пресс-служба сообщает, что 3 ноября, в рамках определенного законом срока, Национальное бюро предоставило ответ на запрос НАПК и направило копии всех запрашиваемых документов. Также НАБУ разъяснило отсутствие конфликта интересов в описанном НАПК случае.

В то же время, в бюро сообщили, что в рамках досудебного расследования детективами НАБУ уголовного производства от 5 октября 2017 года, главу НАПК Наталью Корчак, от имени которой Бюро и получало запросы на предоставление информации, 30 октября вызвали для допроса в качестве свидетеля по делу, на который она не явилась.

"Подчеркиваем, что при таких обстоятельствах председатель НАПК не вправе рассматривать любые вопросы деятельности Национального бюро и его работников и обязано принять меры по урегулированию реального конфликта интересов (ст.28 Закона Украины "О предотвращении коррупции")", - говорится в заявлении.

В связи с этим, НАБУ заявляет, что направление требований к бюро, которое имело место, ставит под сомнение объективность выполнения должностных обязанностей председателя Нацагентства и может дискредитировать орган, основной задачей которого является обеспечение формирования и реализация государственной антикоррупционной политики.

"Призываем Наталью Корчак выполнять свои процессуальные обязанности, являться по вызову детективов Национального бюро для дачи показаний вместо использовать занимаемую должность для избежания предоставления разъяснений. Также предостерегаем главу НАПК воздержаться от подобных дальнейших действий, как таких, которые могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений о невыполнении им требований НАПК. В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал НАПК в предоставлении информации и документов.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание относительно подчиненного Сытника - детектива НАБУ Игоря Семака. Его обвиняют в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.

Темы: НАБУНАПКСытник
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