В САП заявили про зведення рахунків між Ситником та Корчак

В спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що антикорупційні відомства НАБУ та НАЗК неправомірно використовують свої повноваження одне проти одного, нехтуючи законодавством України.

Про це йдеться в заяві САП у Facebook.

"Незвична напруга, що виникла між відомствами, створеними в межах єдиної антикорупційної реформи, вимагає невідкладної реакції", - сказано у повідомленні.

За даними САП, Артем Ситник, без відповідних законодавчих процесуальних повноважень, після отримання першої підтвердженої інформації про проведення НАЗК перевірки щодо дотримання ним вимог закону про запобігання корупції, знехтував рекомендаціями антикорупційних прокурорів, щодо самостійного врегулювання виниклої суперечності.

"Натомість директор НАБУ обрав інший шлях. Своїм листом очільник Бюро відкинув законні вказівки прокурорів САП, вказавши на їх вигадану ним "нікчемність, неправомірність і відсутність підстав для виконання..." і, принагідно голослівно звинувативши САП у "потуранні неправомірним діям учасників кримінального провадження, самоусуненні від виконання … функцій процесуального керівника…, створенні перешкод до здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування…". - йдеться в заяві САП.

В САП зауважили, що подібні дії яскраво засвідчують наявність реального конфлікту інтересів та небажання вирішувати його у спосіб, визначений законом.

"САП застерігає, що будь-які спроби використання досудового розслідування як засобу тиску рішуче присікатимуться". - сказано у повідомленні.

"Вважаємо, що виникла ситуація повинна також стати предметом розгляду на засіданнях відповідних органів контролю – Ради громадського контролю при НАБУ та Громадської ради при НАЗК". - сказано у повідомленні.

"САП закликає керівників обох антикорупційних органів – як НАБУ, так і НАЗК – діяти виключно у межах повноважень і відкинути будь-які спокуси використати займане високе посадове становище для уникнення можливої юридичної відповідальності", - заявили в САП.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК. В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

В свою чергу НАБУ надало інформацію і документи, які запитувало НАЗК, Водночас запідозрило голову НАЗК Наталю Корчак у конфлікті інтересів.

Як відомо, раніше НАБУ написало в Генпрокуратуру скаргу на бездіяльність Холодницького, директора САП, через небажання передавати в суд матеріали у справі Міжнародних авіаліній України, які контролюються олігархом Ігорем Коломойським.

Генпрокурор Юрій Луценко тоді стверджував, що НАБУ просило притягнути Холодницького до відповідальності, однак у НАБУ це заперечили, заявивши, що мова йде лише про скаргу на бездіяльність і прохання вплинути на Холодницького.

При цьому керівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник і Назар Холодницький стверджують, що конфлікту між їхніми відомствами немає.