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Сытник и Холодницкий говорят, что между ними конфликта нет

Четверг, 8 декабря 2016, 10:40

Руководители НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артем Сытник и Назар Холодницкий утверждают, что конфликта между их ведомствами нет.

Об этом они заявили на брифинге в четверг.

"Мечта многих наших коллег – война между нашими органами. Как все на самом деле происходит – детектив видит состав преступления, прокурор имеет другое мнение, это рабочая ситуация. Детектив обращается к прокурору ... У нас бывают очень горячие дискуссии", – сказал Сытник.

"Без дискуссий никак, потому что именно прокурор показывает в суде доказательства, которые собрал детектив. Мы не можем позволить без доказательств идти в суд. Мы просто требуем от себя и от НАБУ собрания достаточной доказательной базы вот и все", – добавил Холодницкий.

Как известно, ранее НАБУ написало в Генпрокуратуру жалобу на бездействие Холодницького из-за нежелания передавать в суд материалы по делу Международных авиалиний Украины, которые контролируются олигархом Игорем Коломойским.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда утверждал, что НАБУ просило привлечь Холодницького к ответственности, однако в НАБУ это опровергли, заявив, что речь идет лишь о жалобе на бездействие и просьбе повлиять на Холодницького.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: ХолодницкийСытникНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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