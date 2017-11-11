Испания подтвердила кибервмешательство РФ в Каталонский кризис

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Суббота, 11 ноября 2017, 05:29

Российские и венесуэльские хакеры вмешиваются в продолжающийся кризис в Каталонии

С таким заявлением выступили пресс-секретарь правительства Испании Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль, пишет El Pais.

"Это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий", - сказал Мендес де Виго.

"Это вопрос, который будет стоять на повестке дня на следующем заседании Совета по международным делам, где [испанский] министр иностранных дел [Альфонсо Дастис] выступит по этому вопросу. [...] Мы считаем, что Европа должна серьезно относиться к этой проблеме. Не исключено, что иностранные силы, посторонние, которых мы не знаем, кто они, хотят изменить конституционный порядок", - добавил он.

"Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые появлялись через социальные сети, поступают с территории России", - продолжила министр обороны Мария Долорес де Коспедаль.

"И я использую правильное выражение: с территории России. Это не значит, что мы решили, что это российское правительство. Поэтому мы должны действовать с особой осторожностью. Мы должны четко понимать происхождение. Они частично с территории России, частично из других стран, также вне ЕС. Мы определяем это в настоящее время", - сообщила она.

Сообщается, что хакеры из России и Венесуэлы публикуют поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией.

Например, одна история утверждала, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а другая сообщила, что кастильский испанский язык больше не преподают в школах региона. Тиражирование новостей о Каталонии экспоненциально увеличилось с начала кризиса.

По словам представителя Народной партии в Европейском парламенте Эстебана Гонсалеса Понса, это вмешательство призвано дестабилизировать Европейский Союз.

"И на данный момент основное внимание в достижении этой цели было сконцентрировано на Каталонии", - заявил он.

Как сообщалось, команда специалистов, созданная ЕС в 2015 году для борьбы с пропагандой РФ, в последние месяцы зафиксировала рост активности, направленной на разжигание кризиса в Каталонии.

Темы: Каталония Испания хакеры Росcия пропаганда
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