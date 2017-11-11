Іспанія підтвердила кібервтручання РФ у Каталонську кризу

Російські і венесуельські хакери втручаються в триваючу кризу в Каталонії

З такою заявою виступили прес-секретар уряду Іспанії Иньїго Мендес де Віго і міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль, пише El Pais.

"Це серйозна проблема, коли демократія має протистояти викликам нових технологій", - сказав Мендес де Віго.

"Це питання, яке стоятиме на порядку денному на наступному засіданні Ради з міжнародних справ, де [іспанський] міністр закордонних справ [Альфонсо Дастіс] виступить з цього питання. [...] Ми вважаємо, що Європа має серйозно ставитися до цієї проблеми. Не виключено, що іноземні сили, сторонні, яких ми не знаємо, хто вони, хочуть змінити конституційний порядок", - додав він.

"Уряд підтвердив той факт, що багато таких повідомлень і операції, які з'являлися через соціальні мережі, надходять з території Росії", - продовжила міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль.

"І я використовую правильний вираз: з території Росії. Це не означає, що ми вирішили, що це російський уряд. Тому ми повинні діяти з особливою обережністю. Ми повинні чітко розуміти походження. Вони частково з території Росії, частково з інших країн, також поза ЄС. Ми визначаємо це на даний час", - повідомила вона.

Повідомляється, що хакери з Росії і Венесуели публікують фальшиві або спотворені новини, пов'язані з Каталонією та Іспанією.

Наприклад, одна історія стверджувала, що Балеарські острови виступають за незалежність Каталонії, а інша повідомила, що кастільську іспанську мову більше не викладають в школах регіону. Тиражування новин про Каталонію експоненціально зросло з початку кризи.

За словами представника Народної партії в Європейському парламенті Естебана Гонсалеса Понса, це втручання покликане дестабілізувати Європейський Союз.

"І на даний момент основну увагу в досягненні цієї мети було сконцентровано на Каталонії", - заявив він.

Як повідомлялося, команда спеціалістів, створена ЄС у 2015 році для боротьби з пропагандою РФ, в останні місяці зафіксувала зростання активності, спрямованої на розпалювання кризи в Каталонії.