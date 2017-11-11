НАПК не нашло нарушений в визите Насирова на инаугурацию Трампа

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Суббота, 11 ноября 2017, 19:48

НАПК не нашло нарушений в действиях главы ГФС Романа Насирова во время посещения им церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос министра финансов Александра Данилюка, которым располагает ЭП.

"Установлено, что Насиров, находясь в основном ежегодном отпуске с 17 по 24 января во время визита в США 20 января по приглашению друзей, в том числе граждан США, посетил церемонию принятия присяги президентом США Дональдом Трампом", - отметили в агентстве.

"Исследовав полученные материалы и информацию из открытых источников установлено, что Совместный комитет инаугурационных церемоний Конгресса США выдал около 250 тысяч бесплатных билетов на посещение инаугурации Трампа, которые в дальнейшем через сенаторов, конгрессменов и представителей партий были бесплатно распространены среди граждан США", - говорится в документе.

 
 

Как сообщалось, в феврале Данилюк обратился в Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро с просьбой проанализировать поездку Насирова в США на инаугурацию президента.

По словам министра, глава ГФС не согласовал своего отпуска с Минфином и премьер-министром, что является грубым нарушением.

При этом Данилюк также отметил, что посещение инаугурации президента стоит около $250 тысяч.

Насиров в свою очередь заявлял, что на инаугурацию Трампа его пригласили друзья.

Экономическая правда

Темы: Насиров НАПК Трамп
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