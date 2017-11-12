АТО: "Тишину" нарушили 23 раза, сохраняется тенденция к обострению

В воскресенье НВФ на оккупированном Донбассе нарушили перемирие 23 раза, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом вечером 12 ноября сообщиили в пресс-центре штаба АТО.

"Оперативная обстановка сохранила тенденцию к обострению. В частности, на луганском направлении боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции сил АТО возле Крымского и выпустили 4 мины калибра 82мм. Обстрелы из минометов зафиксированы возле Зайцевого и Луганского на Светлодарской дуге", - отметили в штабе.

На донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки боевики применяли пехотное вооружение.

Возле Мариуполя боевики применили минометы калибра 120-мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружение БМП вблизи Водяного.

Из 120-ти и 82-мм минометов силы АТО обстреляли в районе Гнутово, из стрелкового оружия и гранатометов огонь вели возле Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Украинская правда