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АТО: "Тишу" порушено 23 рази, зберігається тенденція до загострення

Неділя, 12 листопада 2017, 17:50
АТО: Тишу порушено 23 рази, зберігається тенденція до загострення

У неділю незаконні збройні формування на окупованому Донбасі порушили перемир'я 23 рази, жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомили ввечері 12 листопада у прес-центрі штабу АТО.

"Оперативна обстановка зберегла тенденцію до загострення. Зокрема, на луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляв позиції сил АТО біля Кримського та випустили 4 міни калібру 82мм. Обстріли з мінометів зафіксовано біля Зайцевого та Луганського на Світлодарській дузі", - зазначили у штабі. 

На донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісків, Новоселівки Другої та Мар’їнки бойовики застосовували піхотне озброєння.

Біля Маріуполя бойовики застосували міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння БМП поблизу Водяного.

Зі 120-ти та 82 мм мінометів сили АТО обстріляли у районі Гнутового, зі стрілецької зброї і гранатометів вогонь вели біля Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя.

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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