Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: "Тишину" нарушили 23 раза, сохраняется тенденция к обострению

Воскресенье, 12 ноября 2017, 17:50
АТО: Тишину нарушили 23 раза, сохраняется тенденция к обострению

В воскресенье НВФ на оккупированном Донбассе нарушили перемирие 23 раза, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом вечером 12 ноября сообщиили в пресс-центре штаба АТО.

"Оперативная обстановка сохранила тенденцию к обострению. В частности, на луганском направлении боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции сил АТО возле Крымского и выпустили 4 мины калибра 82мм. Обстрелы из минометов зафиксированы возле Зайцевого и Луганского на Светлодарской дуге", - отметили в штабе.

На донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки боевики применяли пехотное вооружение.

Возле Мариуполя боевики применили минометы калибра 120-мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружение БМП вблизи Водяного.

Из 120-ти и 82-мм минометов силы АТО обстреляли в районе Гнутово, из стрелкового оружия и гранатометов огонь вели возле Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: