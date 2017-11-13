Испания отказала Украине в экстрадиции Онищенко

Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания корреспонденту УП.

"Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счёл наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест", - сказал Онищенко.

Онищенко держит в руке решение суда

При этом он отказался показать "Украинской правде" само решение суда.

По словам Онищенко, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.

Как сообщил источник "Украинской правды" в НАБУ, официальный ответ от компетентных органов Испании в НАБУ не поступал.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

По данным следствия, Онищенко с подельниками продавали газ госпредприятия с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству убытков на сумму свыше 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки помимо самого депутата считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Сам Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании Quickpace Limited.

Сам беглый нардеп утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.

В ноябре СМИ со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке сообщали, что еще несколько месяцев назад Онищенко принес в управу документы на получение немецкого гражданства.

Онищенко на это ответил, что планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

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