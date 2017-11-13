Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Онищенка

Суд Іспанії відмовила Україні в арешті та екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про це Онищенко повідомив після судового засідання кореспонденту УП.

"Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко.

Онищенко тримає в руці рішення суду

При цьому він відмовився показати "Українській правді" саме рішення суду.

Пізніше Онищенко все ж таки показав документ, але не дозволив його публікувати.

За його словами, засідання тривало 1,5 години в суді Мадрида Audiencia Nacionale.

Як повідомило джерело "Української правди" в НАБУ, офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

За даними слідства, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Сам Онищенко заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін спростував зникнення 156,8 мільйонів доларів.

У НАБУ заявили, що перерахування на рахунки Держказначейства заарештованих в "Ощадбанку" коштів компанії Quickpace Limited, є незаконним.

Сам Онищенко стверджує, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited.

У листопаді ЗМІ з посиланням на бургомістра німецького селища Герцлаке повідомляли, що ще кілька місяців тому Онищенко приніс в управу документи на отримання німецького громадянства.

Онищенко на це відповів, що планує отримати в Німеччині робочу візу, а не громадянство.

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