Онищенко: Из Ощадбанка исчезли деньги Януковича, а не мои

Беглый народный депутат Александр Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявил НАБУ.



Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" 8 ноября.



При этом Онищенко утверждает, что эти деньги были арестованы Генпрокуратурой в 2014 году по делу о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича.



"Я вообще не причастен. Я не знаю, чьи это деньги. Их конфисковали как деньги Януковича. Все деньги в Ощадбанке были арестованы в 2014 году. Моих там нет", – сказал нардеп в комментарии УП.



В то же время в Национальном антикоррупционном бюро, комментируя заявление Онищенко, заявили, что эти средства были конфискованы в 2016 году, и отметили "Украинской правде" следующее:



"Детективы НАБУ установили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко, а вовсе – не Янукович".



"И вопрос о том, почему эти средства, арестованные в рамках производства по Онищенко, при неотмененном постановлении суда, были куда перечислены по решению суда по делу, которое касалось Януковича – пока открыт", – сказали в НАБУ.

Как известно, 8 ноября НАБУ заявило об исчезновении арестованных в "Ощадбанке" денег, принадлежавших компании Quickpace Limited, которую связывают с нардепом Александром Онищенко.



"Сейчас Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около 156, 8 млн долларов США и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела", - заявили в ведомстве.



Позже Генеральная прокуратура опровергла исчезновение 156, 8 млн долларов с арестованных счетов компании Quickpace Limited.

Как известно, по версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации, к которой причастен Онищенко, противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением проводить заочный судебный процесс по беглому нардепу.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.