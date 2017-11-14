The New York Times прокомментировала карту со "спорным" Крымом
Американская газета The New York Times изучает обстоятельства публикации статьи с картой, на которой Крым изображен как спорная территория.
Об этом заявила пресс-служба издания, передает РБК.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - подчеркнула пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.
"Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", - отметил автор статьи Иван Нечепуренко.
Как сообщалось, американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображено как спорную территорию.
На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.
Статья под заголовком "Путинский мост в Крым может иметь больше символизма, чем движения" за 11 ноября касается строительства так называемого "керченского моста" к аннексированному Крыму с территории Российской Федерации.
МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.
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