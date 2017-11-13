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"New York Times" назвала Крим спірною територією

Понеділок, 13 листопада 2017, 10:11

Американське видання "The New York Times" опублікувало мапу, на якій Крим зображено як спірну територію.

На це звернув увагу відомий шахіст Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна.

Стаття під заголовком "Путінський міст до Криму може нести більше символізму, ніж руху" за 11 листопада стосується будівництва так званого "керченського мосту" до анексованого Криму з території Російської Федерації.

 

Каспаров зазначив у Twitter: "Ця карта у NYTimes показує Крим у тому ж кольорі, що і Росію, як "спірний". Так, спірний через Путіна, його загарбника! Патетично й помилково. Крим – це Україна. Виправте".

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, який мав автономію в межах України. РФ скористалася з революції і зміни влади в Україні – і за допомогою пропаганди та збройних формувань захопила півострів, "приєднавши" його до РФ на підставі незаконного "референдуму".

Україна і західні країни не визнають Крим російським, на РФ накладено санкції у зв'язку з окупацією півострова та агресією на сході України.

Олена Рощенко, УП
Теми: КриманексіяРосіяЗМІ
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