The New York Times прокомментировала карту со "спорным" Крымом

Американская газета The New York Times изучает обстоятельства публикации статьи с картой, на которой Крым изображен как спорная территория.

Об этом заявила пресс-служба издания, передает РБК.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - подчеркнула пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

"Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", - отметил автор статьи Иван Нечепуренко.

Как сообщалось, американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображено как спорную территорию.