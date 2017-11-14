Одиознный экс-прокурор Сус: я не предлагал Сакварелидзе компромат на Порошенко

Экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус заявляет, что не предлагал соратнику Саакашвили и экс-замгенпрокурора компромата на президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, правда ли, что он ходил к Сакварелидзе и предлагал ему какой-то компромат на Порошенко и его окружение, Сус ответил:

"Нет, ни в коем случае. Я никогда в жизни не предлагал ему сотрудничество. Тем более, я никогда в жизни не предлагал ему сдать Порошенко. Что я мог сдать? Я с ним не пил, не гулял, к нему не ходил. Что я ему мог рассказать?".

По словам Суса, когда в 2016 году он допрашивал Сакварелидзе по этому делу, то в конце допроса в шутку поинтересовался, стоит ли теперь идти в посольство по визы США.

"Когда допрос закончился, а я как раз заполнил документы на визу в США, говорю: "Так что, мне теперь в посольство не идти к вашим друзьям?" – "Нет, почему? Вы идите, все нормально. Если что, то скажете, что от меня – вам там все дадут и все сделают". У меня это даже на видео есть", - сказал Сус.

Он добавил, что в посольство вместе с женой и ребенком пошел через год.

"Нам сказали: "Подождите". Проходит еще неделя – еду и забираю отказы, где говорят, что интересы США не совпадают с интересами моего визита в США. Я не долго думая, набираю телефон Давида, нагнул ему х*ев, с позволения сказать. С чего он решил, что я планирую ему рассказать компромат, я не знаю", - сказал Сус.

Он добавил, что не понимает, каким образом президенту на стол легли "бобины", в которых он что-то предложил.

"Потому что основная причина моего увольнения – Порошенко сказал Луценко уволить меня, потому что я пошел к этому пи*арасу, к грузину и предложил ему сотрудничество", - подытожил Сус.

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Как известно, в августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

14 апреля 2017 года Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.