Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора
Бывшего чиновника Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса подозревают в присвоении денежных средств и имущества.
Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, есть две темы: первая – по декларации, вторая – о присвоении средств в особо крупном размере.
Сус якобы присваивал изъятые при обысках деньги, а также продавал изъятые материальные ценности – например, перепродал игровые автоматы и видеорегистратор.
В то же время, источник "Украинских новостей" в Генеральной прокуратуре говорит, что Суса подозревают в присвоении более 400 тысяч гривен и видеорегистратора.
Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".
Национальное антикоррупционное бюро уже сообщил ему о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.
В ближайшее время Сусу должны избрать меру пресечения.
14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.
В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.
В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.
Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.
Роман Кравец, Алена Рощенко, УП