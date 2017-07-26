Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора

Среда, 26 июля 2017, 15:43
Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора

Бывшего чиновника Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса подозревают в присвоении денежных средств и имущества.

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, есть две темы: первая – по декларации, вторая – о присвоении средств в особо крупном размере.

Сус якобы присваивал изъятые при обысках деньги, а также продавал изъятые материальные ценности – например, перепродал игровые автоматы и видеорегистратор.

В то же время, источник "Украинских новостей" в Генеральной прокуратуре говорит, что Суса подозревают в присвоении более 400 тысяч гривен и видеорегистратора.

Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщил ему о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

В ближайшее время Сусу должны избрать меру пресечения.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураНАБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: