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В "Борисполе" задержали экс-чиновника ГПУ Суса

Вторник, 25 июля 2017, 22:04

Правоохранители задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом во вторник вечером сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно информации, экс-чиновника задержали на территории международного аэропорта "Борисполь" по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст 366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины.

По данным Украинской правды, задержанным является Дмитрий Сус, которого ранее уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Как известно, Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураНАБУ
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