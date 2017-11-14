Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий

Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий гражданам, получившим телесные повреждения в ходе "Революции достоинства".

За соответствующий законопроект №5697 в целом проголосовали 241 нардеп, передают "Украинские новости".

Законопроектом предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжкие, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, при участии в "Революции достоинства", и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

При этом проектом закона не предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащих внутренних войск и лицам, проходившим службу в правоохранительных органах и Вооруженных силах, которые получили телесные повреждения во время выполнения служебных обязанностей, связанных с событиями "Революции достоинства".

Проектом закона также предусматривается признание инвалидами войны людей, ставших инвалидами от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции (АТО) до 1 декабря 2014 года и с 1 декабря 2014 года - на территории зоны проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.

Согласно законопроекту, порядок предоставления статуса участника боевых действий и установления связи получения инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья будет определяться Кабинетом министров.