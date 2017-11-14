"Динамо" таки присудили поражение за отказ играть в Мариуполе

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Вторник, 14 ноября 2017, 15:17

Киевскому "Динамо" присуждено техническое поражение за отказ приехать на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь".

Такое решение принял во вторник, 14 ноября, Апелляционный комитет Федерации футбола Украины, сообщает источник "Украинской правды".

Как известно, ранее решение о зачислении "Динамо" технического поражения принял регламентный комитет ФФУ.

Позже "Динамо" подало апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ.

Решение Апелляционного комитета ФФУ по матчу "Мариуполь" - "Динамо" переносилось несколько раз.

Теперь у "Динамо осталась последняя инстанция по этому матчу – подача жалобы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее сообщалось, что "Мариуполь" ответил отказом на просьбу "Динамо" переиграть матч 7 тура.

Против переигровки матча "Мариуполь" - "Динамо" выступали еще три клуба УПЛ - "Шахтер", "Ворскла" и "Верес".

Темы: футбол
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