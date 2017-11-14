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"Динамо" таки присудили поразку за відмову грати в Маріуполі

Вівторок, 14 листопада 2017, 14:17

Київському "Динамо" присуджено технічну поразку за відмову приїхати на матч 7 туру української Прем`єр-ліги з ФК "Маріуполь".

Таке рішення прийняв у вівторок, 14 листопада, Апеляційний комітет Федерації футболу України, повідомляє джерело "Українська правда".

Те саме стосується і молодіжної та юнацької команди команди "Динамо" 21 та 19 років.

Як відомо, раніше рішення про зарахування "Динамо" технічної поразки прийняв дисциплінарний комітет ФФУ.

Пізніше "Динамо" подало апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ.

Рішення Апеляційного комітету ФФУ по матчу "Маріуполь" - "Динамо" переносилося кілька разів.

Тепер у "Динамо залишилася остання інстанція щодо цього матчу – подача скарги до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Раніше повідомлялося, що "Маріуполь" відповів відмовою на прохання "Динамо" переграти матч 7 туру.

Проти перегравання матчу "Маріуполь" - "Динамо" виступали ще три клуби УПЛ – "Шахтар", "Ворскла" та "Верес".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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