Чиновника МВД будут просить отстранить от должности после ДТП
Прокуратура будет просить отстранить от должности работника сервисного центра Министерства внутренних дел Владимира Найду, который за рулем "Мазды" спровоцировал смертельную аварию на улице Стеценко в Киеве 13 ноября.
Об этом на брифинге 14 ноября сообщил начальник Полиции Киева Андрей Крищенко.
"Это решение принимают в МВД, но я думаю, что после избрания меры пресечения прокуратура и следователи обратятся относительно отстранения от должности. Но, как я понимаю, в МВД будет проведено служебное расследование и будут приняты меры реагирования", - сказал он.
Крищенко добавил, что сейчас Найда находится в изоляторе временного содержания.
"В больнице его – учитывая его жалобы на состояние здоровья – обследовали, но противопоказаний к содержанию под стражей не было", - сказал Крищенко.
Он напомнил, что на месте ДТП Найда отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, но в дальнейшем в лечебном учреждении у него были отобраны биологические образцы для установления факта содержания алкоголя в крови. Их результат, по словам Крищенко, должен быть через несколько дней.
"Расследование проходит, допрашиваются свидетели, один пострадавший в неконтактном состоянии, сам виновник не дает показаний, ссылаясь на состояние здоровья", - сказал руководитель столичной полиции.
Он добавил, что авто "Мазда" принадлежит родителям Найды.
"Все машины изъяты, на них наложен арест, будет назначено проведение ряда экспертиз для подтверждения его (Найды – ред.) пребывания за рулем в момент столкновения", - сказал Крищенко.
Он добавил, что следствие также будет выяснять, пытался ли Найда скрыться с места ДТП, или просто находился в состоянии шока, когда ушел от машины.
Как известно, 13 ноября ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан".
В результате ДТП на Стеценко пассажир автомобиля "Мицубиси" погиб на месте происшествия от полученных повреждений, а 62-летнего водителя иномарки доставили в больницу №17 для оказания помощи.
По предварительной информации, водитель "Мазда-7" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.
Водителю "Мазды" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).
Прокуратура Киева подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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