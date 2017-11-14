Чиновнику МВД объявили подозрение за смертельное ДТП в Киеве

Сотруднику сервисного центра Министерства внутренних дел Владимиру Найде, который за рулем "Мазды" спровоцировал аварию на улице Стеценко в Киеве 13 ноября, объявлено о подозрении.



"Сообщено о подозрении 35-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ул. Стеценко, в результате которого погиб один человек", – сообщает прокуратура Киева, согласовавшая это.



Установлено, что около 16:50 в понедельник ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан".



В результате ДТП на Стеценко пассажир автомобиля "Мицубиси" погиб на месте происшествия от полученных повреждений, а 62-летнего водителя иномарки доставили в больницу №17 для оказания помощи.

По предварительной информации, водитель "Мазда-7" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.



Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



Теперь водителю "Мазды" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).



Прокуратура Киева подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



Следствие продолжается.

Ранее начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.