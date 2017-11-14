Виновника смертельного ДТП в Киеве задержали - Шкиряк
Сотрудника МВД Владимира Найду, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, задержали.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения", - сообщил Шкиряк.
"По последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП он отказался проходить тест", - добавил советник министра.
Как сообщалось, в столице на улице Стеценко водитель Mazda врезался в машину Mitsubishi Colt - пассажир Mitsubishi погиб.
Позже начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.