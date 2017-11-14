Виновника смертельного ДТП в Киеве задержали - Шкиряк

Сотрудника МВД Владимира Найду, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, задержали.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения", - сообщил Шкиряк.

"По последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП он отказался проходить тест", - добавил советник министра.

Как сообщалось, в столице на улице Стеценко водитель Mazda врезался в машину Mitsubishi Colt - пассажир Mitsubishi погиб.

Позже начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.