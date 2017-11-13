Смертельное ДТП в Киеве: за рулем был сотрудник МВД

В столице на улице Стеценко водитель Mazda, который по словам свидетелей, был пьян, врезался в машину Mitsubishi Colt. Пассажир Mitsubishi погиб, водителя отвезли в больницу.

Об этом сообщает корреспондент УП.

"Mazda пыталась пересечь двойную сплошную на разворот и влетела в Mitsubishi Colt, которая двигалась во второй полосе - в своем направлении. От удара Mitsubishi развернуло. Пассажир Mitsubishi погиб, водителя увезли в больницу. Водителя Mazda забрала полиция, будто на экспертизу", - отмечает корреспондент.

У водителя Mitsubishi переломаны ноги. По информации свидетелей, водитель Mazda сначала отказался на месте пройти тест на содержание алкоголя в крови. Он вызвал адвокатов, приехали три человека. Водитель молчал и не отвечал на вопросы свидетелей и участников ДТП.

ДТП произошло на улице Стеценко, сразу у МРЭО-1.

По информации свидетелей и СМИ, водитель Mazda - заместитель начальника Сервисного центра МВД 8043 (Петровка) Владимир Найда. Кроме того, он не указал авто Mazda в своей декларации за 2016 год.

Владимир Найда был заместителем начальника МРЭО-3 при власти Януковича и Захарченко. Он прошел аттестацию и работает в обновленном и реформированном Сервисном центре.

Позже начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda действительно был Владимир Найда.

"Произошло ужасное ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева с участием работника сервисного центра 8043 в Киеве - Владимира Найди, который вылетел на своем авто на встречную полосу", - написал он на своей странице в Facebook.

По информации Криклия, сейчас проводят медосвидетельствование Найди.

"Гарантирую, что он понесет полную ответственность за совершенное преступление!", - подчеркнул он.

Кроме того, в нацполиции Киева сообщили, что сейчас решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 УПК Украины.

"По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования будут проведены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств и механизма ДТП. Виновнику грозит до восьми лет заключения", - говорится в сообщении.

Евгений Будерацкий, Мария Думанская УП